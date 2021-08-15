Талибы заявили, что полностью окружили Кабул и выпустили заключенных крупнейшей тюрьмы. Чиновники ожидают вылета из страны
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- Костя Андрейковец
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Боевики исламского движения «Талибан» заявили, что полностью окружили столицу Афганистана Кабул. Представители «Талибана» и правительства, при участии президента Ашрафа Гани, продолжают переговоры в Королевском дворце о передаче власти.
Об этом сообщают ВВС и местные СМИ.
Обе стороны поддержали идею предотвращения дальнейшей нестабильности в стране и согласовали на должность главы переходного правительства экс-министра внутренних дел Али Ахмада Джалали. По данным СМИ, он согласился на пост.
Тем временем талибы выпустили заключенных крупнейшей в Афганистане тюрьмы Пул-э-Чархи. В ней содержалось до 5 тысяч человек, среди которых были исламские боевики.
Обстановка в самом Кабуле напряженная. Часть жителей пытается покинуть город, а в некоторых районах начались хаотичные митинги в поддержку талибов.
Германия объявила, что приостанавливает работу своего посольства в Кабуле и рекомендует всем гражданам срочно покинуть Афганистан. Немецкая армия сегодня отправляет в Кабул транспортный самолет А400М с 30 десантниками для эвакуации сотрудников посольства и их афганских помощников. В понедельник в Кабул отправится еще один борт Airbus A310.
Из посольства США продолжают эвакуировать дипломатов, сотрудников и афганцев, которые работали с американскими чиновниками. Их перевозят в международный аэропорт.
Президент США Джо Байден санкционировал размещение еще тысячи американских военнослужащих, увеличив их общее количество почти до 5 тысяч, которые должны обеспечить безопасную эвакуацию посольства. Операцию планируют завершить в течение 72 часов.
Правительство Великобритании отзывает с каникул парламент для обсуждения ситуации и дальнейших действий Лондона. Небольшой контингент британских войск еще остается в стране. В настоящее время из страны эвакуирует британских граждан и местных переводчиков — 600 военнослужащих отправляются для помощи.
Как передает CNN, несколько высокопоставленных афганских чиновников, включая советников президента, в VIP-зоне международного аэропорта Кабула ожидают вылета. Куда они направляются, пока неизвестно.
По словам представителей талибов, работа аэропорта не будет останавливаться.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За четыре дня они взяли ключевые города и подошли впритык к столице. За четыре дня они взяли ключевые города и подошли впритык к столице.
- 15 августа талибы заявили, что штурма столицы Афганистана не будет. Они мирно войдут в Кабул для передачи власти. «Талибан» взял под контроль почти всю территорию Афганистана, а президент Гани должен уйти в отставку.