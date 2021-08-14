Der Spiegel: Беларусская государственная турфирма помогала мигрантам из Ирака попадать в ЕС

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tut.by

Беларусская государственная туристическая компания «Центркурорт» координировала поток нелегальных мигрантов, которые пытались проникнуть на территорию Евросоюза через Беларусь.

Об этом говорится в расследовании аналитического центра «Досье» и немецкого издания Der Spiegel.

Компания «Центркурорт» входит в структуру Управления делами президента Беларуси. К фирме обращались сразу несколько туркомпаний, в рамках договора о сотрудничестве «в развитии международного туризма между странами арабского мира и Республикой Беларусь» просили «помочь» с оформлением беларусских виз для граждан Ирака.

Всего, утверждает «Досье», через «Центркурорт» прошло более 200 заявок на выдачу виз иракцам. Целью визита все они назвали «проведение охотничьего тура» под Минском. Официально выдачей въездных документов в Беларусь должно заниматься Министерство иностранных дел.

«Центркурорт», вероятно, также организовывал и трансфер для мигрантов. Журналисты получили доступ к его договору с компанией «Стройтур», которая занимается арендой автобусов с водителями. «Центркурорт» оплачивал счета за транспортные услуги по маршруту из минского аэропорта до самого города.

Правдивость документов, которые легли в основу расследования, подтвердил бывший сотрудник «Центркурорта». В самой же фирме отрицают, что занимались координацией нелегальных мигрантов.

Отметим, что с мая 2021 года количество регулярных рейсов из Ирака в Беларусь стало резко расти. Авиакомпания Iraqi Airways, которая летала из Багдада в Минск, увеличила количество перелетов с четырех до пяти в неделю и открыла новые рейсы из трех иракских городов. К тому же летать в столицу Беларуси начал перевозчик Fly Baghdad.