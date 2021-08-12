Купили билеты и дали €300. Из Литвы вылетел первый нелегальный иракский мигрант, который попал в страну через Беларусь

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Первый нелегальный мигрант из Ирака, который попал в Литву из Беларуси, вылетел из Вильнюсского международного аэропорта.

Об этом сообщили в Министерстве внутренних дел Литвы.

«Иракец, который незаконно пересек литовско-беларусскую границу, согласился вернуться в страну происхождения в соответствии с новой процедурой добровольного возвращения», — говорится в сообщении.

Отметим, Литва оплатила ему билеты и выплатила финансовую помощь в размере €300.

Еще по меньшей мере десять граждан Ирака и других стран, которые нелегально пересекли литовскую границу, готовятся в ближайшее время покинуть территорию страны.

По данным МВД Литвы, мужчина незаконно въехал в Литву 20 июня и подал прошение о предоставлении убежища, однако Департамент миграции решил ему отказать.

Всего с апреля было принято 128 решений об отказе в предоставлении убежища, преимущественно гражданам Ирака. С начала года литовско-беларусскую границу нелегально пересекли 4 115 мигрантов.