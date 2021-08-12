«Талибан» объявил о взятии двух крупных афганских городов — Кандагара и Герата
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Афганское движение «Талибан» объявило о полном захвате города Кандагар, центра одноименной провинции на юге Афганистана, и взятии города Герат, который также является центром провинции. Кандагар второй по величине город в стране, а Герат — третий.
«Кандагар под полным контролем. Моджахеды вышли на площадь Шехидов», — написал в Twitter пресс-секретарь талибов Забихулла Муджахид.
По его словам, к исполнению обязанностей в регионе приступил назначенный талибами губернатор Хаджи Вафа, который выступил с обращением к населению. Официальные власти Афганистана пока не подтвердили захват.
В Герате талибы заняли полицейский участок, площадь и здание администрации. В их руки попало много трофейной техники и оружия. Правительственные силы, как утверждает Муджахид, несут потери и отступают. Бои еще идут.
Сегодня, 12 августа, талибы сообщали о захвате городов Газни, Таринкот и уезда Гузара.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- В начале августа талибы начали захватывать столицы провинций. От перемирия боевики отказались. 11 августа талибы приблизились к Кабулу, захватив город Газни. За три дня они взяли под контроль центры трех провинций.
- На стороне правительства выступил знаменитый полевой командир Дустум. Он заявил, что не даст талибам завоевать север страны.