Швейцария ужесточила санкции против Беларуси. Ограничения коснулись финансовой сферы и торговли

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Палинчак Михаил / УНИАН

Швейцария усилила санкции против Беларуси. К действующим ограничениям добавили запрет на торговлю товарами двойного назначения, нефтью и на предоставление кредитов.

Соответствующее решение правительство Швейцарии приняло 11 августа.

«Продление санкций соответствует различным решениям, принятым ЕС в июне. Меры вступят в силу с 11 августа в 18:00», — говорится в сообщении.

Так Федеральный совет ввел эмбарго на товары, которые могут использоваться для отслеживания и прослушивания интернет- и телефонного трафика, а также на сырую нефть и нефтепродукты, продукты хлорида калия и товары для производства или обработки табачных изделий.

Швейцария ограничила предоставление услуг страхования и перестрахования для правительства Беларуси и других государственных учреждений.

Также Федеральный совет ввел финансовые санкции против беларусской государственной компании «Белаэронавигация», которая отвечает за управление воздушным движением в стране.