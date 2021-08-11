Швейцария ужесточила санкции против Беларуси. Ограничения коснулись финансовой сферы и торговли
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Палинчак Михаил / УНИАН
Швейцария усилила санкции против Беларуси. К действующим ограничениям добавили запрет на торговлю товарами двойного назначения, нефтью и на предоставление кредитов.
Соответствующее решение правительство Швейцарии приняло 11 августа.
«Продление санкций соответствует различным решениям, принятым ЕС в июне. Меры вступят в силу с 11 августа в 18:00», — говорится в сообщении.
Так Федеральный совет ввел эмбарго на товары, которые могут использоваться для отслеживания и прослушивания интернет- и телефонного трафика, а также на сырую нефть и нефтепродукты, продукты хлорида калия и товары для производства или обработки табачных изделий.
Швейцария ограничила предоставление услуг страхования и перестрахования для правительства Беларуси и других государственных учреждений.
Также Федеральный совет ввел финансовые санкции против беларусской государственной компании «Белаэронавигация», которая отвечает за управление воздушным движением в стране.
- 9 августа Соединенные Штаты Америки и Канада ввели новые санкции против Беларуси. Также в этот день о санкциях против Беларуси сообщила и Великобритания, ведь именно в этот день в 2020 году в стране начались массовые протесты против фальсификации на президентских выборах, на которых в очередной раз «победил» Лукашенко.
- Против режима Лукашенко санкции вводят с 2020 года, после фальсификации выборов, силового подавления протестов и преследования всех несогласных.
- Совет Европейского Союза 24 июня ввел новые ограничительные меры против беларусского режима. В ЕС заявили, что снимут санкции против Беларуси только после прекращения всех репрессий и освобождения политзаключенных.
- Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко уже поручил правительству разработать комплекс дополнительных ответных мер.