Президент Афганистана прилетел на передовую для поддержки войск. Талибы захватывают все больше территорий

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Боевики движения «Талибан» берут под контроль все больше территорий — правительственные силы за сутки полностью выбиты из города Фарах (центр одноименной провинции), Пули-Хумри (центр северной провинции Баглан) и города Файзабад (центра провинции Бадахшан). Боевики теперь нацелены на город Мазари-Шариф — столицу провинции Балх.

Об этом сообщает BBC.

Утром 11 августа в Мазари-Шариф прилетел президент страны Ашраф Гани, чтобы подбодрить войска и заручится поддержкой этнического узбекского военачальника Абдулы Рашида Дустумима и таджикского лидера Аттоя Мохаммада Нури для защиты города.

Правительственные силы под натиском боевиков продолжают отступать. Из захваченных городов идут потоки беженцев. В Кундузе талибам сдались сотни солдат,которые защищали аэропорт. В других частях страны продолжаются ожесточенные бои.

Под контролем боевиков находится уже девять из 34 административных центров. Под угрозой 11 городов, в том числе Кабул. Оценки экспертов ЕС говорят о том, что талибы контролируют 65% территории страны.

Газета Washington Post со ссылкой на неназванных официальных лиц сообщила, что столица Кабул может пасть за три месяца. Такой сценарий рассматривают и военные США.