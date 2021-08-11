Война в Афганистане: «Талибан» сообщил о захвате еще двух провинциальных столиц
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
- Дата:
-
Исламистское движение «Талибан» сообщило, что захватило еще две столицы провинций в Афганистане. Талибы уже контролируют около 10 афганских регионов.
Об этом пишет Интерфакс.
«В ходе решительной и систематической операции моджахедов минувшей ночью Файзабад, центр провинции Бадахшан, был захвачен. Моджахеды контролируют резиденцию губернатора, штаб-квартиру полиции, разведывательное управление и все правительственные учреждения», — отметил представитель движения в своих соцсетях.
Также накануне вечером талибы сообщили о захвате города Пули-Хумри, который является столицей провинции Баглан.
- В апреле США и союзники начали выводить войска из Афганистана в рамках завершения миссии НАТО «Решительная поддержка», которая началась в 2014 году. Полный вывод войск должен завершиться до 31 августа. Движение «Талибан» на этом фоне начало активные бои за территорию и заявило, что взяло под контроль 85% страны.
- 18 июля власти Афганистана и движение «Талибан» провели переговоры, по итогам которых договорились о сотрудничестве в вопросе гуманитарной помощи населению и обязались сохранять гражданскую инфраструктуру.