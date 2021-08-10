Госсекретарь США официально сообщил о назначении спецпредставителя по «Северному потоку — 2»

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Госсекретарь США Энтони Блинкен официально объявил о назначении старшим советником госдепартамента по вопросам энергобезопасности Амоса Хохштайна. Он также будет отвечать за реализацию соглашения между Германией и США о запуске «Северного потока — 2».

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

«Я назначаю Амоса Хохштайна старшим советником по вопросам энергетической безопасности. Он уникально подходит для поддержки разработки и реализации комплексной стратегии укрепления глобальной энергетической безопасности», — подчеркнул госсекретарь США.

Отметим, Хохштайн возглавлял отдел международных отношений в сфере энергетики и бюро энергоресурсов Госдепа при администрации Барака Обамы. В 2017 году его назначили в наблюдательный совет украинской газовой компании «Нафтогаз». Там он работал над антикоррупционных реформами. В октябре 2020 года Хохштайн объявил о выходе из наблюдательного совета, сославшись на то, что украинское правительство не отказывается от коррупции. Хохштайн выступал против «Северного потока — 2».