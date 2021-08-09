Война в Афганистане: «Талибан» не согласился на перемирие и продолжает захватывать новые территории

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Исламистское движение «Талибан» не согласилось на призывы мирового сообщества к перемирию в Афганистане. Там продолжают наступление на крупные города страны.

Об этом пишет BBC.

Талибы за последние несколько дней постепенно захватывают столицы афганских провинций. В понедельник они сообщили о захвате важного города Кундуз — столицы одноименной провинции на севере Афганистана.

Авиация США и Афганистана нанесли авиаудары по позициям «Талибана». В афганском правительстве подчеркивают, что погибли десятки талибов. Но в «Талибане» уже предостерегают США от дальнейшего вмешательства в войну в стране.

Впоследствии стало известно, что талибы захватили уже шестую столицу афганской провинции. Власти Афганистана подтвердили, что «Талибан» взял под контроль город Айбак — столицу провинции Саманган на севере страны.