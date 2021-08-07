Миграционный кризис: Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Беларусь

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На фоне миграционного кризиса на беларусско-литовской границе Ирак приостанавливает все пассажирские рейсы в Минск на неопределенный срок. Об этом 6 августа сообщило Управление гражданской авиации Ирака на своей странице в Facebook.

«На основании правительственных рекомендаций, иракский орган гражданской авиации заявил о прекращении всех рейсов из Ирака в Минск через компанию Иракских Авиалиний и всех других национальных перевозчиков, работающих в стране, до дальнейшего уведомления», — отметили в управлении.

Самолеты из Багдада в Минск будут летать, но только для того, чтобы вернуть иракцев на родину.

Из Багдада в Минск летали авиакомпании Iraqi Airways (четыре раза в неделю) и FlyBaghdad (дважды в неделю). Планировалось, что в августе рейсы в Минск будут отправляться не только из Багдада, но и еще из Басры, Эрбиле и Сулеймании.

Отметим, что с начала этого года на литовско-беларусской границе задержали 4 112 мигрантов (это в 50 раз больше, чем за весь 2020 год). Большинство из задержанных — граждане Ирака: 2 797 человек.

В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В августе стало известно, что в Литве из-за наплыва мигрантов будут выдавать им по 300 евро, чтобы они покинули страну.