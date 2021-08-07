В Литве будут выдавать мигрантам деньги, чтобы те покинули страну
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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В Литве из-за наплыва мигрантов будут выдавать им по 300 евро, чтобы они покинули страну.
Об этом сообщила директор департамента миграции МВД Литвы Эвелина Гудзинскайте, пишет LRT.
Она отметила, что подавляющее большинство мигрантов, пытающихся пересечь литовско-беларусскую границу, заворачивают назад.
«Литовские пограничники и миграционные службы предложат деньги нелегальным мигрантам, которые хотят вернуться в страну происхождения, чтобы ускорить их отъезд», — сказала Гудзинскайте.
- В начале июля в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за наплыва нелегальных мигрантов, которых беспрепятственно пропускает Беларусь (вероятно, чтобы отомстить за санкции). В этом году со стороны Беларуси границу Литвы перешли более 4 тысяч мигрантов (это в несколько раз превышает показатель 2020 года). В Литве объясняют, что в Минск из Стамбула и Багдада четыре раза в неделю летают рейсы, а уже на границе при содействии пограничников нелегалы группами направляются в Литву.
- В ответ на такой поток мигрантов Литва начала разворачивать их назад в Минск, а также строить стену на границе с Беларусью. В начале августа беларусская сторона сообщила об убийстве иракского мигранта, однако Литва назвала это провокацией Минска.
- Агентство Европейского Союза по безопасности внешних границ Frontex, которое помогает литовским пограничникам, зафиксировало группу нелегалов, которых сопровождал беларусский ведомственный автомобиль.