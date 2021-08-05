Организаторы Олимпиады извинились за то, что на награждении представили украинских синхронисток россиянками

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Организаторы Олимпийских игр в Токио извинились за то, что во время оглашения призеров соревнований в синхронном плавании представили украинский дуэт как участниц от России.

Об этом пишет Associated Press.

«Это была чисто операционная ошибка», — сказал пресс-секретарь оргкомитета Маса Танака. Российские спортсменки Светлана Ромашина и Светлана Колесниченко выиграли соревнования дуэтов. Украинская пара Марта Федина и Анастасия Савчук завоевали бронзу, но были объявлены на пьедестале почета как представители ОКР — Олимпийского команды России.

«Диктор, вызывающий медалистов, на французском языке должен был сказать «сборная Украины», но вместо этого был произнесен ОКР», — сказал Танака. Он добавил, что воспользовался возможностью, чтобы выразить свои извинения перед членами сборной Украины.