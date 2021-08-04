Суд разблокировал предписание от НАПК для Кабмина с требованием уволить главу «Нафтогаза» Витренко

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Соколовская Инна / УНИАН

Шестой апелляционный административный суд удовлетворил жалобу Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) и отменил постановление Окружного административного суда Киева (ОАСК), который остановил действие предписания НАПК Кабинету министров. В нем содержится требование расторгнуть трудовое соглашение с главой НАК «Нафтогаз Украины» Юрием Витренко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

«В связи с решением суда предписание НАПК к Кабмину относительно незаконного назначения главой правления НАК «Нафтогаз Украины» подлежит исполнению», — отметил глава НАПК Александр Новиков.

На основании этого Новиков направил в Кабмин письмо, в котором объясняет, что закон предусматривает конкретный механизм для выполнения предписания. Для этого необходимо созвать заседание правительства и рассмотреть вопрос о прекращении действия контракта с Витренко.