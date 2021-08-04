Глава НАБУ Сытник рассказал, что они узнали о местонахождении Чауса от СБУ, которая «одумалась»
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Мусиенко Владислав / УНИАН
Национальное антикоррупционное бюро из официального письма СБУ узнало о том, что бывший судья Днепровского райсуда Киева Николай Чаус находится в больнице «Феофания».
Об этом директор НАБУ Артем Сытник сообщил в интервью ZN.UA.
«О месте пребывания бывшего судьи Чауса нам официально сообщил руководитель следственного управления СБУ. Такое же письмо было направлено в Высший антикоррупционный суд, где сегодня в 14:00 будет рассматриваться наше ходатайство о заключении под стражу подозреваемого бывшего судьи. После того как мы получили письмо от СБУ, наши сотрудники выехали в «Феофанию», где находились представители СБУ», — рассказал Сытник.
Глава НАБУ отметил, что «СБУ одумалась»: «Бывший судья — подследственный НАБУ. Вчера утром мы еще раз сделали официальное заявление. Видимо, по совокупности этих факторов и было принято такое решение».
Отметим, что Чаус будет находится в изоляторе СБУ до судебного заседания 4 августа, где его могут арестовать, поскольку собственного у НАБУ нет.
- 30 июля бывшего судью Николая Чауса нашли в Винницкой области. О нем полицейским сообщил житель села Мазуровка. По данным СМИ, Чауса сначала задержали полицейские, которые прибыли на место происшествия и подтвердили его личность. Затем туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью и увезли в неизвестном направлении.
- Впоследствии стало известно, что Чауса везут в Киев. Сотрудники НАБУ вели погоню за СБУ до здания спецслужбы, требуя отдать им экс-судью, но силовики проигнорировали детективов.
- В марте 2017 стало известно, что Чауса задержали в Кишиневе. Он пытался получить политическое убежище в Молдове, но ему отказали. 3 апреля 2021 года Чауса якобы похитили в центре Кишинева и вывезли за пределы Молдовы через украинскую границу.