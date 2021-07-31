Президент Израиля получил третью дозу вакцины от коронавируса
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Isaac Herzog / Twitter
Президент Израиля Ицхак Герцог получил третью дозу вакцины Pfizer от коронавируса.
Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.
«Протяни руку и сделай прививку» — написал Герцог.
По данным Reuters, 60-летний Герцог получил очередную дозу вакцины в медицинском центре Шиба в Рамат-Гане близ Тель-Авива.
Также дополнительную дозу вакцины получила и его жена Михаль. Третья прививка президентской четы положила начало кампании по введению дополнительных доз людям мтарше 60 лет в рамках замедления распространения очень заразного варианта коронавируса «Дельта».
- Израиль 30 июля начал предлагать третью дозу вакцины от коронавируса Pfizer людям в возрасте от 60 лет. Страна стала первой в мире, которая прибегла к такому шагу, чтобы замедлить распространение варианта «Дельта».
- Израиль получил первую партию вакцины от коронавируса производства Pfizer-BioNTech 9 декабря 2020 года. Уже 19 декабря был произведена первая прививка — вакцину ввели тогдашнему премьеру Нетаньяху.
- В апреле Израиль отменил обязательное ношение масок на улице и закрыл последние два специализированных коронавирусных отделения в больницах; с 1 июня снял все карантинные ограничения, в частности на сборы, и больше не требует доказательств вакцинации для пропуска в определенные места. С 15 июня страна отменила требование носить защитные маски в помещениях.