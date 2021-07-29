«Совместная работа по строительству политсилы невозможна». Партия «Голос» поддержала решение части депутатов покинуть ее
- Автор:
- Ангелина Шеремет
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Бобырева Анна / «Бабель»
Партия «Голос» поддержала решение части народных депутатов выйти из политсилы, поскольку совместная работа по строительству партии невозможна. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 29 июля.
При этом в партии подчеркнули, что базовых идеологических разногласий с коллегами у них нет. Поэтому политсила надеется, что они продолжат выполнять программу партии «Голос», с которой выиграли выборы.
Напомним, что 29 июля на съезде партии «Голос» пять нардепов объявили о выходе из политсилы: Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Ярослав Юрчишин. Покинуть партию они решили по ряду причин, в том числе из-за игнорирования со стороны руководства (в лице Киры Рудык и Ярослава Железняка) их позиций.
- 7 июня партию покинул Сергей Притула. 9 июня ячейка Черновицкой области потребовала отставки Рудык. На следующий день часть членов Винницкой ячейки заявили, что выходят из партии. Черкасская и Ивано-Франковская ячейки тоже потребовали от Рудык сложить полномочия.
- 16 июня на фоне раскола в партии «Голос» 10 депутатов ее парламентской фракции создали отдельное объединение «Справедливость» и объявили недоверие руководству. В партии создание депутатской группы назвали незаконным.
- Сама Рудык говорила, что причиной конфликта в «Голосе» является проблема роста.