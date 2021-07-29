«Совместная работа по строительству политсилы невозможна». Партия «Голос» поддержала решение части депутатов покинуть ее

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Бобырева Анна / «Бабель»

Партия «Голос» поддержала решение части народных депутатов выйти из политсилы, поскольку совместная работа по строительству партии невозможна. Об этом говорится в заявлении партии, обнародованном 29 июля.

При этом в партии подчеркнули, что базовых идеологических разногласий с коллегами у них нет. Поэтому политсила надеется, что они продолжат выполнять программу партии «Голос», с которой выиграли выборы.

Напомним, что 29 июля на съезде партии «Голос» пять нардепов объявили о выходе из политсилы: Александра Устинова, Соломия Бобровская, Ольга Стефанишина, Юлия Клименко и Ярослав Юрчишин. Покинуть партию они решили по ряду причин, в том числе из-за игнорирования со стороны руководства (в лице Киры Рудык и Ярослава Железняка) их позиций.