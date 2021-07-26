В Азербайджане ввели обязательную вакцинацию для ряда граждан. В рестораны и ТРЦ будут пускать по COVID-паспортам
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Japanexperterna.se / Flickr
Азербайджан ввел почти обязательную вакцинацию от коронавируса для работников ряда отраслей.
Соответствующее решение 26 июля принял Кабинет министров страны.
Согласно документу, с 1 сентября 2021 года сотрудники государственных органов, а также не менее 80% работников медицинских, фармацевтических предприятий, научных и образовательных учреждений и предприятий сферы бизнеса и услуг обязаны получить первую дозу вакцины против COVID-19, а с 1 октября — вторую. В противном случае такие граждане должны иметь справку о наличии иммунитета к коронавирусу после болезни.
Студенты в возрасте от 18 лет должны иметь паспорт COVID-19, который выдается после получения двух вакцин или после выздоровления от коронавируса.
Также указывается, что граждане от 18 лет могут пользоваться услугами, предоставляемыми в закрытом помещении в заведениях общественного питания, гостиницах или в крупных торговых центрах, только если у них есть паспорт COVID-19.
- 12 июля президент Франции объявил об обязательной вакцинации медицинских работников, а также сообщил, что с 21 июля без негативного ПЦР-теста и полной вакцинации нельзя будет ходить в кинотеатры, бары, ТРЦ и покупать билеты на поезда и самолеты. После этого за сутки на вакцинацию записались 1,7 миллиона французов.
- В стране ввели «паспорта здоровья». Они подтверждают, что человек был вакцинирован, недавно получил отрицательный тест на коронавирус или вылечился.
- 13 июля в городах Франции начались протесты. В Париже акции закончились столкновениями с полицией, а в некоторых коммунах разгромили центры вакцинации. 24 июля столкновения повторились.
- В Италии с 6 августа вводятся «зеленые сертификаты», с которыми будут пускать в рестораны, а также на мероприятия в закрытых помещениях. Сертификаты будут выдавать вакцинированным и тем, кто сдал отрицательный тест на коронавирус (но он будет действовать только двое суток).
- В Германии также предупредили, что в случае активного распространения коронавируса для невакцинированных людей введут серьезные ограничения.