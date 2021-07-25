Самые популярные направления среди украинцев — Польша и Турция. В Украину в основном едут из Молдовы и России

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Госпогранслужба Украины назвала десять самых популярных стран среди украинцев и десять стран, из которых чаще всего едут в Украину. Данные касаются первого полугодия этого года.

Лидером среди украинцев остается Польша — за первое полугодие туда ездили более 1,98 миллиона граждан Украины. На втором месте Турция (774 тысячи украинцев), а на третьем — Египет (705 тысяч).

Следующие места заняли Венгрия, Россия, Румыния, Беларусь, Словакия, Молдова и Объединенные Арабские Эмираты.

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Что касается иностранных граждан, посетивших Украину за первые шесть месяцев этого года, то на первом месте молдаване — 368 тысяч человек, на втором — россияне (198 тысяч).

Далее идут граждане Румынии, Беларуси, Турции, Польши, Венгрии, Германии, США и Израиля. При этом пограничники отмечают значительное увеличение потока туристов из Турции — показатель вырос на 29% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.