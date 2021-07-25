Бельгия страдает от новых наводнений. Значительные разрушения в городе Динан

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В Бельгии произошло новое наводнение — сильные дожди на выходных привели к затоплению населенных пунктов в южной Валлонии.

Как сообщает Deutsche Welle, от воды сильно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.

Город Динан получил значительные разрушения — поток воды повредил первые этажи зданий и смыл автомобили.

В городе Намюр наблюдался селевой оползень. От штормов также пострадала северная провинция Антверпен.

Сообщений о погибших и раненых нет.