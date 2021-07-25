Бельгия страдает от новых наводнений. Значительные разрушения в городе Динан
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- Костя Андрейковец
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В Бельгии произошло новое наводнение — сильные дожди на выходных привели к затоплению населенных пунктов в южной Валлонии.
Как сообщает Deutsche Welle, от воды сильно пострадали провинции Намюр и Валлония-Брабант.
Город Динан получил значительные разрушения — поток воды повредил первые этажи зданий и смыл автомобили.
В городе Намюр наблюдался селевой оползень. От штормов также пострадала северная провинция Антверпен.
Сообщений о погибших и раненых нет.
- В этом месяце от наводнения в Бельгии погибли более 36 человек. В минувший вторник в стране был национальный день траура. От наводнений в июле также пострадали Нидерланды, Запад Германии и Австрия.
- На этой неделе сильнейшие наводнения произошли в Индии, где погибли по меньшей мере 110 человек, в Турции, на Филиппинах и в Китае — там наводнение унесло жизни 33 человек.
- Также затапливало Киев и Одессу.