Витренко ответил на предложение «Газпрома» о транзите газа: Нам не нужны договоренности, по которым деньги из Украины идут в Россию

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Соколовская Инна / УНИАН

Предложения России по сохранению транзита газа через Украину в обмен на невыгодные закупки российского голубого топлива являются неприемлемыми.

Об этом заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко в эфире программы «Украина сегодня» на телеканале «Украина 24», комментируя заявление главы правления «Газпрома» Алексея Миллера.

«Это [заявление Миллера] можно совместить с предыдущими заявлениями Путина, которые фактически состоят в том, что они хотят, чтобы Украина напрямую договаривалась с Россией. Но эти договоренности, и Путин намекал на это прямо, включали и импорт российского газа», — подчеркнул он.

Также Витренко напомнил, что Россия всегда настаивала, чтобы Украина покупала много российского газа по цене, которая значительно выше рыночной.

«И следствием всего этого было то, что мы в среднем платили на $ 5 млрд больше за российский газ, чем мы получали за транзит», — добавил глава правления «Нафтогаза».

Витренко заверил, что Украина не примет такие дискриминационные предложения.

«Такое продление транзита, когда Украина еще должна доплачивать России, нам не нужно. Мы сейчас тратим меньше на весь импортированный газ, чем получаем за транзит. Сейчас Украина в плюсе, мы получаем деньги в госбюджет. Какие-то договоренности, которые приводят к тому, что деньги из Украины идут в Россию, нам не нужны», — сказал он.

Отдельно глава правления «Нафтогаза» напомнил, что обещаниям России не стоит верить.

«Россия нам гарантировала безопасность в пределах Будапештского меморандума. Нам Будапештский меморандум — 2 не нужен. Мы не можем верить никаким гарантиям России после того, как они все гарантии... очень циничным способом о них просто забыли, совершили военное вторжение в Украину», — заявил Витренко.