ЕС получил запрос от Украины на консультации из-за договоренностей по «Северному потоку — 2»

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Европейский Союз получил от Украины запрос на проведение консультаций в связи с договоренностями США и Германии по запуску газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Набила Массрали, пишет Интерфакс.

«Мы подтверждаем получение ноты Министерства иностранных дел Украины, в которой наши партнеры попросили о консультации по статьям 274 и 338 Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС», — отметила она.

Эти статьи касаются сотрудничества между Украиной и ЕС в сфере использования инфраструктуры в вопросах торговли энергоносителями и сотрудничества в сфере энергетики.

«Мы проводим внутренние обсуждения по этому запросу», — сказала она.