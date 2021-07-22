В Литве предложили предоставить Украине ПДЧ в НАТО в обмен на запуск «Северного потока — 2»

Новости

Nord Stream 2 / Aксель Шмідт

Министр иностранных дел Литвы Габриелюс Ландсбергис назвал ошибкой соглашение США и Германии по газопроводу «Северный поток — 2».

Как сообщает The Baltic Times, глава литовского МИД предложил исправить эту ошибку, предоставив Украине четкую перспективу членства в НАТО, или заставить Россию вывести свои войска с украинских территорий.

«Эта ошибка дорого будет стоить. Вижу возможность исправить эту ошибку, [...] если Украине будет предложен План действий по членству в НАТО, или запуск газопровода будет использован как рычаг для требования вывода российских войск с территории Украины», — сказал он.

По мнению Ландсбергиса, новый газопровод является «большой победой» для президента России Владимира Путина, который «должен заплатить действительно высокую цену за эту победу».

«Это серьезный рычаг, и есть возможность использовать его для достижения минимального положительного результата. Если этого не сделать, это будет ущербом [...] в первую очередь для тех стран, которые согласились на «Северный поток — 2», — добавил министр иностранных дел Литвы.