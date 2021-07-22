Суд обязал ГБР возбудить дело из-за возможной госизмены Зеленского по делу «вагнеровцев»

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Пресс-служба Офиса президента Украины

Шевченковский районный суд обязал Государственное бюро расследований возбудить дело из-за возможной государственной измены президента Владимира Зеленского и его окружения.

Об этом пишет «Суспільне».

Заявление о совершении преступления подала группа лиц, среди которых есть и бывший нардеп Андрей Тетерук. Они считали, что президент и его окружение совершили государственную измену из-за возможного срыва спецоперации по задержанию наемников «ЧВК Вагнера».

Но правоохранители не открыли дело по этому заявлению и не начали досудебное расследование. Поэтому заявители обратились в суд.

«Судья принял решение обязать ГБР поступить так, как предполагает украинское законодательство, а следовательно: наше заявление о совершении уголовного преступления по статье 112 «государственная измена» зарегистрировать и внести в Единый реестр досудебных расследований», — рассказал Тетерук.