Премьер Шмыгаль: На этой неделе в Украине запускают пятый этап вакцинации — будут прививать всех желающих

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«Бабель»

В Украине уже на этой неделе развернут пятый, последний этап вакцинации от коронавируса — есть достаточное количество препарата. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время совещания в Офисе президента в понедельник, 19 июля.

«Нужно развернуть пункты прививки в аэропортах и наземных пунктах пропуска и максимально проводить вакцинацию. На этой неделе мы запускаем пятый этап вакцинации. Вакцины в Украине достаточно для того, чтобы прививать всех желающих. Благодаря договоренностям президента Владимира Зеленского мы получили от США два миллиона доз Moderna, которая предназначена для массовой вакцинации коллективов и предприятий. Уже на этой неделе она будет роздана в регионы», — отметил глава правительства.

Национальный план вакцинации от состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска — в общем это примерно 19 миллионов человек.

Кроме этого, на совещании министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил из-за штамма «Дельта», чтобы все вакцинированные, которые будут приезжать в Украину, проходили 14 дней самоизоляции, или семь дней, если после этого срока получат отрицательный ПЦР-тест. Детей до 18 лет от этого увольнять.

По состоянию на 19 июля в Украине сделали 4 098 648 прививок от коронавируса. Первую дозу получили 2 66 7521 человек, обе — 1 431 127. В Министерстве здравоохранения заверили, что все, кто получил первую дозу вакцины от коронавируса, обязательно получат и вторую. Там объяснили, где и как это сделать.