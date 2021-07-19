Партия «Голос» на фоне раскола изменит устав. На съезде поднимут вопрос доверия к ее главе Рудык

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Бобырева Анна / «Бабель»

Глава партии «Голос» Кира Рудык рассказала, что на 29 июля запланирован съезд политсилы, на котором рассмотрят смену устава и вопрос доверия к ней, как к лидеру.

Об этом Рудык рассказала в интервью «Бабелю».

«Прежде всего, мы снова будем обсуждать нашу либеральную программу. Также будет отчет главы партии о том, как партия развивается, будут присутствовать лидеры мнений, которые присоединились к партии на местах и готовы ее строить. Мы не обойдем вопрос доверия к главе партии. Я сама поставлю этот вопрос на голосование так же, как делала это в январе. У нас будут изменения в устав, политсовет рассматривает последнюю версию, которую мы наработали», — заявила Рудык.

Она добавила, что на съезде решат, будет партия «массовой на 100 тысяч человек» или с «качественными» членами ячеек на тысячу человек.

Рудык заверила, что не будет ставить вопрос об исключении из партии депутатов, которые ушли к ней в оппозицию и создали депутатскую группу «Справедливость».

«Моя позиция здесь максимально конструктивна. Я считаю, что этим людям надо дать возможность высказаться по поводу того, что происходит. Второе — мы должны договориться, каким образом работаем дальше», — отметила Рудык.

По ее словам, съезд будет отображать позицию всей партии, несмотря на смену некоторых глав ячеек, которые требовали ее отстранения.