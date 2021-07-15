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С начала 2014 года жертвами войны на Донбассе стали более 40 тысяч человек

Автор:
София Телишевская
Дата:

Facebook / СБУ

С апреля 2014 года до конца июня 2021 года жертвами войны на Донбассе стали от 42,5 до 44,5 тысячи человек.

Об этом сообщило управление верховного комиссара ООН по правам человека в ответ на запрос «Радио Свобода».

Эти потери распределяются следующим образом:

На гражданских людей приходится 25% от общего количества погибших.