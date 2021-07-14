Рада рассмотрит увольнение Авакова утром. На внеочередном заседании рассмотрят 13 документов

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Струмковський Владимир / УНИАН

На сайте Верховной Рады опубликовали повестку дня парламента на четверг, 15 июля, а также повестку внеочередного пленарного заседания, которое стартует в 16:00.

Об этом сообщает пресс-служба Рады.

Первым вопросом Рада рассмотрит увольнение министра внутренних дела Арсена Авакова. Это будет сразу после регистрации депутатов (10:00).

Далее Рада рассмотрит более 30 проектов законов и постановлений. Также будет несколько повторных чтений — парламент рассмотрит изменения в налогообложение доходов от азартных игр и лотерей, изменения в закон «Об аграрных расписках» и несколько доработок.

В 16:00 Рада проведет внеочередное заседание. В повестке дня много экологических законопроектов, а также законопроект о введении в Украине режима paperless — цифровизация всех публичных услуг. В целом нардепы рассмотрят 13 документов.