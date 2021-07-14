Горсовет Харькова присвоил Кернесу звание почетного гражданина

Новости

Мариенко Андрей / УНИАН

Харьковский городской совет присвоил умершему бывшему мэру Геннадию Кернесу звание «Почетный гражданин Харькова».

Об этом пишет Интерфакс.

За соответствующее решение проголосовали 62 депутата, еще 8 воздержались. Кернес стал первым человеком, которому это звание присвоили посмертно.

Также депутаты решили признать «Почетными гражданами Харькова» главврача городской клинической больницы № 13 Аллу Бобейко, председателя правления общественной организации «Харьковский клуб «Генерал», врача и телеведущего Евгения Комаровского, скульптора Катиба Сафар оглы Мамедова, художественного руководителя театра «Мадригал» Алексея Настаченко, начальника Государственной гимназии-интерната с усиленной военно-физической подготовкой «Кадетский корпус» Алексея Середу и заместителя председателя правления АО «ФЭД» Валерия Фадеева.