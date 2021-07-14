Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардепа отпустили под домашний арест

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Кравс Евгений / УНИАН

Бывшего народного депутата и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, отпустили под круглосуточный домашний арест.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

«Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения — домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — написал экс-нардеп.

Семенченко выложил в соцсети решение Соломенского районного суда Киева, в котором указано, что он будет находиться под домашним арестом до 14 сентября (включительно) и обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и в суд, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда и сообщать им о смене места работы или жительства.

Кроме того, Семенченко должен носить электронное средство контроля (электронный браслет), сдать на хранение загранпаспорта и другие документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями в уголовном производстве.