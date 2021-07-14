Дело «ЧВК Семенченко»: экс-нардепа отпустили под домашний арест
- Автор:
- Екатерина Кадакова
- Дата:
-
Кравс Евгений / УНИАН
Бывшего народного депутата и командира батальона «Донбасс» Семена Семенченко, подозреваемого в создании частной военной компании и незаконном обращении с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами, отпустили под круглосуточный домашний арест.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
«Положительное решение! Семену Семенченко изменили меру пресечения — домашний арест. Но это еще не конец. Борьба продолжается», — написал экс-нардеп.
Семенченко выложил в соцсети решение Соломенского районного суда Киева, в котором указано, что он будет находиться под домашним арестом до 14 сентября (включительно) и обязан являться по каждому требованию к следователю, прокурору, следственному судье и в суд, не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда и сообщать им о смене места работы или жительства.
Кроме того, Семенченко должен носить электронное средство контроля (электронный браслет), сдать на хранение загранпаспорта и другие документы для выезда за границу и воздерживаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями в уголовном производстве.
- 24 марта СБУ сообщила, что Семенченко и «агент НАБУ» Евгений Шевченко создали незаконное вооруженное формирование — «частную военную компанию» (ст. 260 УК). Компанию правоохранителям сдал один из ее бывших сотрудников. По версии следствия, Семенченко и Шевченко также являются организаторами схемы по незаконному ввозу в Украину из России запчастей военного назначения, которые впоследствии продавали оборонным предприятиям по завышенным ценам.
- Журналисты проекта «Слідство.Інфо» заявили, что частная военная компания, которую связывают с Семенченко, работала в интересах олигарха Игоря Коломойского.
- 26 марта суд избрал Семенченко меру пресечения в деле о создании «частной военной компании» — его отправили под арест без возможности внесения залога.