На Донбассе боевики 13 раз нарушили «тишину». В результате обстрелов погиб украинский военный
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- София Телишевская
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Степанов Анатолий / УНИАН
За сутки в зоне боевых действий на Донбассе боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня. В результате обстрелов погиб один украинский военнослужащий, еще шестеро — получили ранения.
На обстрелы боевиков украинские военные открывали ответный огонь, сообщает штаб Операции объединенных сил.
Так, возле Южного боевики дважды вели огонь из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а неподалеку Троицкого — обстреливали украинские позиции из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов.
Вблизи Водяного боевики дважды открывали огонь из минометов 120-го калибра, а в направлении Тарамчука стреляли по позициям ВСУ и гражданской инфраструктуре из артиллерии калибра 122 мм.
Также обстрелы велись в направлении Павлополя и Широкино, а неподалеку Причепиловки российские наемники стреляли из артиллерии калибра 152 мм и минометов 120-го калибра.
Возле Луганского стреляли из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.
По состоянию на 07:00 14 июля штаб ООС зафиксировал одно нарушение режима прекращения огня.
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