«Как-то сразу сошлись». Нардеп Тищенко рассказал, как познакомился с главой Офиса президента Ермаком

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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко познакомился с главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком в студенческие годы, когда тренировал сборную по дзюдо, а Ермак работал в юридической компании «Проксен» и обслуживал спортсменов.

Об этом он рассказал в интервью изданию «Бабель».

«Мы как-то сразу сошлись, дополняли друг друга. Андрей — перфекционист, ответственный. Человек, которого можно попросить и отвернуться, он сам все сделает и проконтролирует. Он очень галантен. Моя первая жена [Ирина Журавская] всегда говорила: “Он твой единственный друг, держись Андрея”», — отметил Тищенко.

По словам нардепа, Ермак предъявляет к нему более жесткие требования, чем к другим.

«Мне ничего не прощается. Он — мой руководитель. Он дает мне четкие указания. [...] Более корректно сказать, он — человек, который определяет вектор движения», — добавил депутат.