«Как-то сразу сошлись». Нардеп Тищенко рассказал, как познакомился с главой Офиса президента Ермаком
- Авторы:
- Екатерина Кадакова, Катерина Коберник
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Народный депутат от «Слуги народа» Николай Тищенко познакомился с главой Офиса президента (ОП) Андреем Ермаком в студенческие годы, когда тренировал сборную по дзюдо, а Ермак работал в юридической компании «Проксен» и обслуживал спортсменов.
Об этом он рассказал в интервью изданию «Бабель».
«Мы как-то сразу сошлись, дополняли друг друга. Андрей — перфекционист, ответственный. Человек, которого можно попросить и отвернуться, он сам все сделает и проконтролирует. Он очень галантен. Моя первая жена [Ирина Журавская] всегда говорила: “Он твой единственный друг, держись Андрея”», — отметил Тищенко.
По словам нардепа, Ермак предъявляет к нему более жесткие требования, чем к другим.
«Мне ничего не прощается. Он — мой руководитель. Он дает мне четкие указания. [...] Более корректно сказать, он — человек, который определяет вектор движения», — добавил депутат.
- В мае 2020 года, во время локдауна, по поводу ресторана Тищенко «Велюр» был скандал. О работе заведения сообщили журналисты Bihus.Info, которые назвали ряд депутатов и бизнесменов, посещающих ресторан. Тищенко говорил, что ресторан не работает, но там проходят «личные встречи». Также он говорил, что там якобы находится его «штаб». Уже после «серьезного разговора» с Владимиром Зеленским Тищенко стал все отрицать. Полиция приходила с проверкой, но заплатило ли заведение штраф — неизвестно.
- 18 апреля во время усиленного карантина в Киеве Тищенко устроил вечеринку в отеле в центре столицы, чтобы отпраздновать день рождения жены. Полиция после этого открыла уголовное производство, а отель должен был заплатить штраф в 34 тысячи гривен. Сам нардеп получил выговор.
- В мае Тищенко во время поездки в Закарпатье заставлял главу таможни говорить, что «венгры — наши друзья», а затем призвал повторить это на двух языках.