Генпрокурор Венедиктова забрала у своего заместителя Мамедова все направления, которыми он руководил

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Ратынский Вячеслав / УНИАН

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова забрала у своего заместителя Гюндуза Мамедова руководство Департаментом защиты интересов детей и противодействия насилию, а также Тренинговым центром прокуроров Украины. В конце июня она забрала у него руководство «департаментом войны» и передала себе.

Об этом говорится в ее приказе от 8 июля — в перечне нет фамилии Мамедова. Там указаны другие заместители генерального прокурора и департаменты, которые за ними закреплены.

Гюндуз Мамедов. Константин Стрелец / «Бабель»

Согласно документу, сейчас Департамент защиты интересов детей и противодействия насилию курирует заместитель Венедиктовой Игорь Мустеца, а Тренинговый центр прокуроров — Алексей Симоненко.

Гюндуз Мамедов. Константин Стрелец / «Бабель»

Напомним, что 28 июня Венедиктова забрала у Мамедова «департамент войны». Позже она объясняла, почему это сделала: ссылалась на письма от СБУ, однако их содержание не раскрыла. После этого Мамедов просил СБУ показать ему эти письма, но ответа не получил.

Кроме этого, 13 апреля 2021 года Венедиктова забрала у Мамедова Департамент противодействия нарушениям прав человека в правоохранительной и пенитенциарной сферах. Сейчас его курирует Алексей Симоненко.