Секретарь СНБО Данилов заявил, что из-за закона о деолигархизации бизнесмены сами стали отказываться от активов. Имена он не назвал

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Юлия Вебер / «Бабель»

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что олигархи на фоне президентского законопроекта о деолигархизации начали сами отказываться от активов. Конкретных фамилий он при этом не назвал.

Об этом Данилов рассказал в интервью украинскому Forbes.

«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно», — сказал Данилов.

Также он рассказал о малоизвестном факте принадлежности бизнесмену Дмитрию Фирташу, в отношении которого введены санкции, одного из месторождений титановой отрасли. Данилов не сказал о чем конкретно идет речь, но отметил, что Фирташ получил его в декабре 2004 года в разгар Оранжевой революции.

«Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили — мы разбираемся», — сказал Данилов.