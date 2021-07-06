Секретарь СНБО Данилов заявил, что из-за закона о деолигархизации бизнесмены сами стали отказываться от активов. Имена он не назвал
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- Костя Андрейковец
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Юлия Вебер / «Бабель»
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что олигархи на фоне президентского законопроекта о деолигархизации начали сами отказываться от активов. Конкретных фамилий он при этом не назвал.
Об этом Данилов рассказал в интервью украинскому Forbes.
«Возможно, после принятия закона о деолигархизации мы не включим в реестр олигархов ни одной фамилии, потому что они сами откажутся от активов и вернут часть государству. Люди уже начали добровольно отказываться от скважин. У нас есть история по каждому олигарху, и мы знаем, как они завладели своими активами. Они должны это понять и избавиться от активов, чтобы не попасть в список олигархов. Если они появятся в реестре, это будет известно всему миру. Не думаю, что им это нужно», — сказал Данилов.
Также он рассказал о малоизвестном факте принадлежности бизнесмену Дмитрию Фирташу, в отношении которого введены санкции, одного из месторождений титановой отрасли. Данилов не сказал о чем конкретно идет речь, но отметил, что Фирташ получил его в декабре 2004 года в разгар Оранжевой революции.
«Это была одна из договоренностей, о которых обществу не рассказывали. Кто договаривался? Видимо, россияне просили передать месторождение Фирташу. Кого именно просили — мы разбираемся», — сказал Данилов.
- После заседания Совета национальной безопасности и обороны 15 апреля Зеленский заявил, что предложил разработать специальный законопроект о статусе олигархов. По его словам, этот документ «будет превращать олигархов в обычных бизнесменов». Секретарь СНБО Алексей Данилов рассказал, что в перечень могут попасть 13 человек.
- Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба отмечал, что этот законопроект будет базироваться на антитрастовом законе Соединенных Штатов.
- В начале июня министр юстиции Денис Малюська заявил, что критериям, по которым могут внести в реестр олигархов, соответствуют бизнесмен Игорь Коломойский и лидер партии «Европейская солидарность» Петр Порошенко.
- 1 июля Верховная Рада приняла в первом чтении закон об олигархах. Спикер Рады Разумков обещает внести правки в законопроект, чтобы лишить СНБО права определять кто олигарх.