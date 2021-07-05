Украина договаривается о признании ковид-сертификатов с Грузией и Турцией

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Украина ведет переговоры со всеми европейскими странами, в том числе с Грузией, Турцией и Мальтой, о признании COVID-сертификатов. Об этом сообщил пресс-секретарь Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии РБК.

Также идет работа с Кипром и Францией. Отметим, что Франция сейчас признает только сертифицированные в ЕС вакцины: Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson. Однако в Украине прививки также делают препаратами Covishield (индийский аналог AstraZeneca) и китайским CoronaVac, которые ЕС еще не одобрил. Такая же ситуация с Кипром — пускают только тех, кто вакцинировался утвержденными в ЕС препаратами.

Напомним, что с 11 июня 2021 года Украина и Венгрия взаимно признают национальные сертификаты о полной вакцинации, что позволяет гражданам путешествовать с ними. Венгрия — первая страна ЕС, которая признала украинский сертификат вакцинации.

Какие страны ЕС пускают с вакцинами CoronaVac и Covishield: Австрия (можно въехать после вакцинации препаратами от Pfizer, AstraZeneca/Covishield, Johnson & Johnson, Moderna, Sinopharm и Sinovac. Все вакцины, которыми прививают от коронавируса в Украине, есть в этом перечне); Эстония (она признает все вакцины, которым прививают в разных странах мира); Нидерланды и Испания.