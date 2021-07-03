Евро-2020: Украина проиграла Англии
- Автор:
- Олег Панфилович
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Twitter / UEFA EURO 2020
Сборная Украины проиграла со счетом 0:4 сборной Англии в четвертьфинале Чемпионата Европы по футболу.
Игра проходила в Риме, на стадионе «Олимпико».
Англичане быстро открыли счет. Уже на четвертой минуте гол забил Харри Кейн. Так же быстро сборная Англии удвоила преимущество после перерыва — на 46-й минуте мяч на свой счет записал Магуаер. На 50-й минуте свой второй гол забил Кейн. Довершил разгром украинской команды на 63-й минуте Хендерсон.
Таким образом, Англия выходит в полуфинал, где сыграет с Данией.
- 2 июля состоялись первые два четвертьфинала. Сборная Испании в серии пенальти обошла команду Швейцарии, а сборная Италии минимально победила сборную Бельгии.
- 3 июля сборная Дании со счетом 2:1 победила сборную Чехии в матче 1/4 финала Чемпионата Европы по футболу.
- Накануне матча четвертьфинала Евро-2020 Украина — Англия на британском канале ITV — одном из официальных трансляторов турнира — телеведущая сравнила карту на форме украинских футболистов с пятном.