Против компании Трампа выдвинули обвинения в «масштабном и дерзком» налоговом мошенничестве

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В США прокуратура выдвинула обвинения против компании экс-президента Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Их обвиняют в создании «масштабной и дерзкой» схемы налогового мошенничества.

Это может привести к выдвижению прямых обвинений Дональду Трампу, пишет Reuters.

По данным следствия, Вайссельберг и другие руководители компании уклонялись от уплаты налогов, принимая часть своей ежегодной зарплаты в виде «бенефитов», в частности квартиры, роскошные машины и денежные премии.

Всего компания на протяжении 16 лет применяла эту схему для уклонения от налогов на сумму 1,7 миллиона долларов. Поскольку Вайссельбергу грозит серьезный срок — 15 лет лишения свободы, то он может сыграть ключевую роль в процессе выдвижения обвинений против самого Трампа, чтобы смягчить себе наказание.

Обвинения основываются на данных, полученных с электронных носителей, налоговой документации и слов свидетелей.

Сейчас следователи выясняют, манипулировала ли компания Трампа стоимостью своей недвижимости, чтобы уменьшить налоги и обеспечить выгодные условия займа во время президентства Трампа.