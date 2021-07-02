Против компании Трампа выдвинули обвинения в «масштабном и дерзком» налоговом мошенничестве
- Автор:
- София Телишевская
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Gage Skidmore / Flickr
В США прокуратура выдвинула обвинения против компании экс-президента Дональда Трампа The Trump Organization и ее финансового директора Аллена Вайссельберга. Их обвиняют в создании «масштабной и дерзкой» схемы налогового мошенничества.
Это может привести к выдвижению прямых обвинений Дональду Трампу, пишет Reuters.
По данным следствия, Вайссельберг и другие руководители компании уклонялись от уплаты налогов, принимая часть своей ежегодной зарплаты в виде «бенефитов», в частности квартиры, роскошные машины и денежные премии.
Всего компания на протяжении 16 лет применяла эту схему для уклонения от налогов на сумму 1,7 миллиона долларов. Поскольку Вайссельбергу грозит серьезный срок — 15 лет лишения свободы, то он может сыграть ключевую роль в процессе выдвижения обвинений против самого Трампа, чтобы смягчить себе наказание.
Обвинения основываются на данных, полученных с электронных носителей, налоговой документации и слов свидетелей.
Сейчас следователи выясняют, манипулировала ли компания Трампа стоимостью своей недвижимости, чтобы уменьшить налоги и обеспечить выгодные условия займа во время президентства Трампа.
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