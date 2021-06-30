Форвард сборной Украины Беседин вернулся в Киев. На Евро-2020 он больше не сыграет
- Автор:
- Олег Панфилович
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Пресс-служба Украинской ассоциации футбола
Нападающий сборной Украины Артем Беседин, получивший серьезную травму в матче Чемпионата Европы со Швецией, покинул расположение команды и вернулся в Киев.
Об этом сообщает пресс-служба Украинской футбольной ассоциации.
Первичное обследование показало повреждение сразу нескольких мышц ноги. Также есть подозрение на повреждение крестообразных связок. Более точный диагноз станет известен после магнитно-резонансной томографии. «Однако понятно, что такая травма требует длительного лечения, что не позволит Артему сыграть в ближайшее время», — сообщили в УАФ.
Вместе с тем, как пишет Tribuna, после матча игрок Швеции Маркус Даниэльссон извинился перед Бесединым за причиненную травму. «У меня не было намерения причинить вред. Я сказал ему это, надеюсь, он быстро восстановится. Он не говорит по-английски, и их капитан переводил — все выглядело так, будто Беседин принял мои извинения», — сказал Даниэльссон.
- Накануне в матче 1/8 финала Чемпионата Европы по футболу сборная Украины победила Швецию со счетом 2:1. Решающий гол Артема Довбика в ворота Швеции стал не только его первым триумфом за сборную Украины, но и рекордом для чемпионатов Европы — украинский форвард забил самый поздний гол, который принес команде победу.
- Украина попала в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, занявших в своих группах третьи места.
- На этом чемпионате команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию.