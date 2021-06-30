Путин назвал инцидент с эсминцем Defender у оккупированного Крыма «провокацией» Великобритании и США

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Twitter / HMS Defender

Президент России Владимир Путин считает инцидент с британским эсминцем Defender у берегов оккупированного Крыма провокацией, организованной Лондоном и Вашингтоном. Об этом он рассказал во время «Прямой линии», которая проходит 30 июня.

«Это, конечно, провокация. Вполне очевидно. Что хотели показать и какой цели хотели достичь эти провокаторы? Во-первых, она была комплексной — проводилась не только британцами, но и американцами. Потому что британец зашел в наши территориальные воды днем, а еще ранним утром — в 07:30 — с одного из натовских военных аэродромов в Греции, с Крита, по-моему, взлетел американский стратегический военный самолет. [...] Было очевидно, что эсминец зашел и преследует, во-первых, военные цели, пытаясь с помощью самолета-разведчика раскрыть действия наших вооруженных сил по прекращению подобных провокаций — смотрели, что и где у нас включается, как работает, где что находится. Мы это видели и знали», — заявил Путин.

Еще одной составляющей этого инцидента российский президент назвал «политическую». При этом он уверен, что из-за Defender мир не оказался бы на грани третьей мировой войны, даже если бы Россия потопила британский корабль.

«Даже если бы мы потопили этот корабль, все равно трудно представить, что мир бы стоял на грани третьей мировой войны. Потому что те, кто это сделал, знают: они не могут выйти победителями из этой войны. [...] Это не мы пришли к ним за тысячи километров. Это же они подошли к нашим границам, нарушили наше территориальное море. А это существенный элемент в этой конструкции», — сказал Путин.

Однако президента России беспокоит другое — «начало освоения украинской территории».

«Подняли большой шум по поводу того, что мы проводили учения на своей территории вблизи украинских границ. Я дал указание Минобороны потихоньку заканчивать и войска вывести, если кого-то это так беспокоит. Мы это сделали. Но вместо того, чтобы отреагировать положительно, они приперлись к нашим границам. Меня беспокоит другое дело — начало военного освоения украинской территории. По Конституции Украины там не может быть иностранных военных баз. Ну, можно создать учебные центры, можно пользоваться другими формами. Но военное освоение территории, которая непосредственно граничит с нами, создает для нас существенные проблемы в сфере безопасности. Это касается уже реально жизненных интересов Российской Федерации и народа России», — сказал он, но не уточнил, что имеет в виду, говоря об «освоении украинских территорий».