Евро-2020: Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Сборная Украины прошла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2:1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.
Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол Александра Зинченко на 27-й минуте шведы ответили под занавес первого тайма — рикошет помог забить Эмилю Форсбергу.
Уже в дополнительное время, на 99-й, за грубый фол против Артема Беседина, который вышел на замену в экстра-тайме, прямую красную карточку получил Маркус Даниэльссон. В этом моменте украинский форвард получил травму — его сразу заменил Виктор Цыганков.
Уже компенсированное время к экстра-тайму, 121-й минуте, Украина забила победный мяч — отличился Артем Довбик.
В 1/4 финала Украина сыграет с Англией, которая прошла немцев. Матч пройдет в Риме 3 июля. Начало – в 22:00.
- Украина попала в 1/8 финала Евро-2020 как одна из четырех лучших команд, которые заняли в своих группах третьи места.
- На чемпионате команда Андрея Шевченко проиграла Нидерландам и Австрии, но победила Северную Македонию.
- Украина впервые в своей истории играет в плей-офф чемпионатов Европы. В 2012 и 2016 годах сборная не выходила из группы.