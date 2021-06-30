Евро-2020: Украина обыграла Швецию и вышла в четвертьфинал

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Сборная Украины прошла в четвертьфинал Евро-2020, обыграв в дополнительное время сборную Швеции со счетом 2:1 в матче на стадионе «Хэмпден Парк» в шотландском Глазго.

Основное время матча закончилось вничью — 1:1. На гол Александра Зинченко на 27-й минуте шведы ответили под занавес первого тайма — рикошет помог забить Эмилю Форсбергу.

Уже в дополнительное время, на 99-й, за грубый фол против Артема Беседина, который вышел на замену в экстра-тайме, прямую красную карточку получил Маркус Даниэльссон. В этом моменте украинский форвард получил травму — его сразу заменил Виктор Цыганков.

Уже компенсированное время к экстра-тайму, 121-й минуте, Украина забила победный мяч — отличился Артем Довбик.





В 1/4 финала Украина сыграет с Англией, которая прошла немцев. Матч пройдет в Риме 3 июля. Начало – в 22:00.