Российские истребители провоцировали нидерландский фрегат в Черном море
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Российские боевые истребители 24 июня провоцировали нидерландский фрегат НNLMS Evertsen, который шел вблизи оккупированного Крыма.
Министерство обороны Нидерландов заявило, что самолеты несколько раз создали опасную ситуацию у фрегата.
Фрегат находился в международных водах к юго-востоку от побережья Крыма, когда его начали преследовать патрульные корабли РФ и авиация.
Нидерландская сторона утверждает, что истребители опасно низко летали возле корабля и имитировали атаку. При этом они были вооружены бомбами и ракетами класса «воздух-земля». Капитан фрегата назвал действия россиян безответственными.
«Для этих агрессивных действий не было никакой причины. Несмотря на это, опасное сопровождение длилось несколько часов. Это было безответственная и опасное поведение на море», — сказал он.
- 18 июня британский HMS Defender и нидерландский фрегат НNLMS Evertsen были в порту Одессы. На борту первого представители Украины и Великобритании подписали меморандум о развитии украинского флота. После корабли направились в Грузию.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян.
- 24 июня появились видеозаписи инцидента.