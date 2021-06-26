Британский эсминец HMS Defender, которому угрожала Россия, прибыл в Батуми. Его встречали танцами
- Автор:
- Костя Андрейковец
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Британский эсминец HMS Defender, которого провоцировали корабли и авиация России возле Крыма, прибыл в грузинский порт Батуми.
Об этом сообщают Reuters и посольство Великобритании.
Один из самых мощных военных эсминцев Великобритании встречали национальными танцами около десятка артистов.
Эсминец и его экипаж проведут ряд совместных учений с Военно-морскими силами Грузии.
Командующий Defender Винс Оуэн заявил, что британские силы готовы обеспечить безопасности в Черноморском регионе и сдерживать «тех, кто стремится подорвать глобальную безопасность». Речь явно шла о России.
- 23 июня Минобороны России заявило, что британский HMS Defender нарушил границы РФ у крымского мыса Фиолент и был развернут предупредительными выстрелами пограничного катера. Самолет Су-24М якобы сбросил четыре бомбы на ход эсминца. Эсминец шел по стандартному международному маршруту из Одессы в Грузию.
- В Минобороны Великобритании опровергли заявление российского ведомства. Там отметили, что предупредительных выстрелов не было, а корабль совершал мирный проход через территориальные воды Украины. В Пентагоне тоже назвали фальшивыми заявления россиян.
- 24 июня появились видеозаписи инцидента.
- Россия заявила, что готова всерьез атаковать корабли в случае подобного прохода. Британский министр Юстис заявил, что Великобритания готова снова отправить военно-морские суда через воды возле Крыма.