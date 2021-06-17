Словакия прекратит вакцинацию российским «Спутником V» из-за низкого спроса. Остатки попробуют продать

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Пресс-служба правительства Казахстана

В Словакии с 30 июня прекращают записывать граждан на вакцинацию российским препаратом «Спутник V». Его остатки продадут или подарят другим странам.

Об этом сообщил глава Минздрава Владимир Ленгварский, пишет Novinky.

По его словам, правительство дало на это предварительное согласие, его должны утвердить на следующей неделе.

Страна закупила 200 тысяч доз российской вакцины, но на вакцинацию записались всего 10 тысяч человек, в основном люди от 40 до 44 лет. Спрос на «Спутник V» оказался низким.

У 100 тысяч доз срок годности заканчивается в конце июля, поэтому правительству придется поспешить.