Шмыгаль обратился в Окружной админсуд из-за предписания НАПК об отмене контракта Витренко

Новости

УНИАН

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль подал в Окружной административный суд Киева иск к Национальному агентству по предупреждению коррупции (НАПК) из-за предписания об отмене контракта с главой правления «Нафтогаза» Юрием Витренко.

Об этом сообщили в пресс-службе суда.

Как отмечается, Шмыгаль просит суд признать противоправным и отменить предписание НАПК от 14 июня.

Также премьер попросил привлечь к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора на стороне истца, Кабинет министров и главу правления «Нафтогаза» Юрия Витренко.

Сейчас суд решает вопрос об открытии производства.