«Мы за два года уже видели много фейков и перекручиваний». В «Слуге народа» уклонились от комментария о ситуации с Татаровым
- Авторы:
- Екатерина Кадакова, Мария Жартовская
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Telegram / Олег Татаров
Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в интервью «Бабелю» не смог ответить на вопрос, почему Офис президента не реагирует на ситуацию с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым, к которому у общественности накопилось немало претензий.
«А что Татаров? Он, по версии [главы Центра противодействия коррупции] Виталия Шабунина, что-то плохое сделал?» — ответил он вопросом на вопрос.
В ответ на уточнение, что, по словам Шабунина, Татаров срывает конкурс на назначение главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) в интересах Офиса президента, Корниенко снова ушел от ответа, зато опять спросил: «Почему именно Татаров, кто так решил? Виталик написал — и все такие: «Блин! Точно!»
После этого глава партии «Слуга народа» вспомнил о главе парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николае Сольском, которого лидер партии «Батьківщина» и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко обвинила в рейдерском захвате 300 тысяч гектаров земли.
«Мы же ничего не делаем с Колей Сольским, на которого Юлия Тимошенко вылила три ведра помоев. И речь шла не о Майдане, а о том, что Сольский сам украл всю землю. Но для нас это не повод его сразу выгонять и останавливать реформы, потому что Юля на него наговорила. Мы за два года уже видели много всяких фейков и перекручиваний, как сбивают человека на ровном месте, потому что он мешает в той или иной отрасли», — резюмировал он.
- Ранее президент Владимир Зеленский во время пресс-конференции по итогам двух лет своей работы назвал заместителя главы Офиса президента Олега Татарова «профессиональным человеком».
- В начале августа президент Владимир Зеленский назначил заместителем главы Офиса президента адвоката Олега Татарова — он курирует реформу правоохранительной системы. Это назначение раскритиковали правозащитники, бывшие активисты Майдана, многие адвокаты и политики. Они напомнили властям, что во время Революции достоинства Татаров работал в МВД под руководством Виталия Захарченко и оправдывал силовиков, когда те били и пытали протестующих. Татаров также был адвокатом нардепа от «Оппозиционного блока» Вадима Новинского, защищал бывшего заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова и называет Майдан государственным переворотом, а его участников — преступниками.
- Татарова также подозревают в причастности к делу о завладении 81 миллионом гривен Нацгвардии. Офис генерального прокурора забирал дело в НАБУ и передавал его СБУ, а САП после этого начала расследовать вмешательство в дело Татарова.