«Мы за два года уже видели много фейков и перекручиваний». В «Слуге народа» уклонились от комментария о ситуации с Татаровым

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Глава партии «Слуга народа» и первый заместитель главы одноименной фракции Александр Корниенко в интервью «Бабелю» не смог ответить на вопрос, почему Офис президента не реагирует на ситуацию с заместителем руководителя ОП Олегом Татаровым, к которому у общественности накопилось немало претензий.

«А что Татаров? Он, по версии [главы Центра противодействия коррупции] Виталия Шабунина, что-то плохое сделал?» — ответил он вопросом на вопрос.

В ответ на уточнение, что, по словам Шабунина, Татаров срывает конкурс на назначение главы САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры) в интересах Офиса президента, Корниенко снова ушел от ответа, зато опять спросил: «Почему именно Татаров, кто так решил? Виталик написал — и все такие: «Блин! Точно!»

После этого глава партии «Слуга народа» вспомнил о главе парламентского комитета по вопросам аграрной и земельной политики Николае Сольском, которого лидер партии «Батьківщина» и одноименной фракции в Раде Юлия Тимошенко обвинила в рейдерском захвате 300 тысяч гектаров земли.

«Мы же ничего не делаем с Колей Сольским, на которого Юлия Тимошенко вылила три ведра помоев. И речь шла не о Майдане, а о том, что Сольский сам украл всю землю. Но для нас это не повод его сразу выгонять и останавливать реформы, потому что Юля на него наговорила. Мы за два года уже видели много всяких фейков и перекручиваний, как сбивают человека на ровном месте, потому что он мешает в той или иной отрасли», — резюмировал он.