В США подтвердили, что вакцины Pfizer и Moderna провоцируют проблемы с сердцем у подростков и юношей
- Автор:
- Екатерина Кадакова
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Marco Verch / Flickr
Вакцины от коронавируса Pfizer и Moderna вызывают воспаление сердца у молодых мужчин чаще, чем ожидалось.
Об этом сообщает Reuters со ссылкой на отчет Центров США по контролю и профилактике заболеваний (CDC).
Как отмечается, расследование безопасности вакцин началось после того, как Министерство здравоохранения Израиля сообщило о возможной связи между вакциной Pfizer и этим заболеванием.
По данным двух систем мониторинга безопасности вакцин, после второй дозы Pfizer и Moderna у мужчин в возрасте от 12 до 24 лет диагностировали воспаление сердца, подавляющее большинство случаев произошло в течение недели после вакцинации.
В частности, система отчетности о побочных эффектах вакцин США (VAERS) зарегистрировала 283 случая воспаления сердца у юношей в возрасте от 16 до 24 лет, хотя ожидалось, что таких случаев будет от 10 до 102.
В CDC рассказали, что некоторых пациентов пришлось госпитализировать из-за проблем с сердцем, но большинство из них полностью выздоровели.
Еще одна система мониторинга безопасности вакцины (VSD) показала увеличение частоты сердечных воспалений у людей от 16 до 39 лет после второй прививки по сравнению с частотой, которая наблюдается после первой дозы.
В компаниях Moderna и Pfizer заявили, что не установили причинно-следственную связь между этим заболеванием и вакциной.
CDC 18 июня проведет заседание своего Консультативного комитета по практике иммунизации для дальнейшей оценки доказательств и оценки риска миокардита (воспаления сердечной мышцы) после вакцинации мРНК от COVID-19.
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