«Так выглядит рейдерство». Нардеп «Голоса» Устинова заявила о «зачистках неугодных» руководителей областных ячеек перед съездом партии

Новости

Александр Кузьмин / «Бабель»

Нардеп от «Голоса» Александра Устинова обвинила главу партии Киру Рудык в «рейдерстве».

Об этом она заявила на своей странице в Facebook.

«За последний месяц главой партии и ее пособниками из политсовета были уволены руководители «неугодных» областных организаций, как например в Днепре, Черновцах или Херсоне. Такие себе «зачистки» перед съездом», — написала нардеп.

По словам Устиновой, на их места были назначены помощники Киры Рудык, которые «имеют такое отношение к городу, как я к Марсу».

«Например, вместо Алексея Поповича, который с нуля еще до парламентских выборов создавал центр, был назначен Владислав Шелоков, помощник Киры», — рассказала депутат.

Также она написала, что в течение месяца были созданы еще 5 новых ячеек-«пустышек», где руководителями стали действующие депутаты Киевсовета от «Голоса» Василий Попатенко (Луганский центр) и Зоя Ярош (Николаевский центр).

«Эти депутаты — верные штыки руководителя киевской ячейки, которым, кстати, руководит Рудык. Именно они голосовали за все одиозные дерибаны земли в Киеве, на которые у Кличко не хватало голосов и их добавлял «Голос», — отметила Устинова.

Впоследствии винницкая ячейка партии «Голос» объявила о выходе из состава организации. Депутаты Марина Януш, Ярослав Мрочко, Мария Овчарук, Наталья Кузнецова, Иван Полюхович, Василий Никиторович, Владимир Доменюк, Мария Стебелева, Александр Корпан, Анна Рожок, Владимир Рожок, Любовь Кошелева, Марина Ревенко, Екатерина Мизева и Ульяна Устинова заявили, что они выступают против тех процессов, которые сейчас происходят в «Голосе».

Одной из причин своего решения в организации назвали «узурпацию и злоупотребление властью со стороны руководства».

«По просьбе Киры Рудык перед местными выборами Устав партии был изменен на такой, где значительно расширялись полномочия главы партии. Это изменение подавалось как временное, на 3 месяца, однако после местных выборов Кира Рудык заблокировала возможность возвращения к старой редакции», — сообщили в «Голос. Вінниця», заверив, что Рудык единолично контролирует все административные, кадровые и финансовые ресурсы партии и использует их с личной целью.

Кроме этого, в винницкой организации возмущены «кулуарными переговорами с Офисом президента и партией «Слуга народа». Депутаты считают, что проводить такие переговоры без согласия членов фракции и партии «недопустимо».

Еще одной причиной своего выхода из организации назвали «чистки несогласных партийцев», исключение Сергея Притулы из политсовета партии и назначение помощников Рудык на должности руководителей ячеек.

«За один день были ликвидированы все районные ячейки партии «Голос» в Киеве безо всяких объяснений партийцам или сторонникам. [...] За последний месяц были созданы 5 ячеек, где руководителями стали действующие депутаты Киевского городского совета от «Голоса», которые поддерживали позорные решения КГС о сносе исторических памятников и парков в пользу ЖК и ТРЦ. Руководители организаций не имеют никакого отношения к городам и областям, которые представляют, а являются сугубо техническими руководителями. Использование таких грязных технологий для нас недопустимо», — отметили депутаты.

К тому же они раскритиковали «продажу мест в избирательных комиссиях на 87 округе», а также полное игнорирование заявлений территориальных ячеек, которые выступили за проведение внеочередного съезда партии.