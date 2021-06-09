Депутат Юрчишин заявил о готовности минимум 10 нардепов выйти из «Голоса». Руководство партии отреагировало

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Вячеслав Ратинский / УНИАН

Депутат фракции «Голос» Ярослав Юрчишин заявил, что минимум 10 его однопартийцев рассматривают возможность выхода из политсилы из-за «злоупотреблений властью со стороны руководства».

Об этом он рассказал «Украинской правде».

По словам депутата, выйти из партии могут он, Соломия Бобровская, Галина Васильченко, Юлия Клименко, Роман Лозинский, Наталья Пипа, Ольга Стефанишина, Александра Устинова, Владимир Цабаль и Андрей Шараскин.

Юрчишин заявил, что партия исчерпала себя как политический механизм, а действия руководства указывают на узурпацию власти. Он добавил, что из партии уже начали исключать «неугодных» в областных ячейках из-за несогласия с уставом «Голоса», а на их место приходят технические кандидаты, среди которых помощник главы партии Киры Рудык.

У себя на Facebook Юрчишин подтвердил слова «УП» и репостнул заявление ячейки в Черновицкой области, в котором требуют исключения Рудык из партии.

Причиной названа узурпация власти, кулуарные переговоры с Офисом президента и «Слугой народа», чистки в партии и игнорирование обращений представителей местных организаций.

Реакция

В пресс-службе «Голоса» заявили, что официально о намерениях выйти никто из депутатов пока не сообщал. Там обещают реагировать уже по факту конкретных действий отдельных депутатов.

«О возможных намерениях некоторых членов фракции «Голос» выходить из нее нам известно только из комментариев в СМИ двух народных депутатов. Партия будет реагировать на конкретные действия, как то выход депутатов из фракции», — заявили в политсиле.