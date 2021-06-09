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В выходные центры массовой вакцинации будут работать в 14 регионах Украины. Где их обустроят

Автор:
Алексей Ярмоленко
Дата:

Matt Allworth / Flickr

В выходные 12—13 июня центры массовой вакцинации от коронавируса будут работать в 14 регионах.

Об этом пишет пресс-служба МОЗ.

Там будут прививать тех, кто записался на вакцинацию через приложение «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Вакцинировать украинцев будут китайским препаратом CoronaVac.

Центры будут располагаться:

«Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить от COVID-19 как можно больше украинцев. Мы видим, что с каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей», — отметил заместитель министра и главный санитарный врач Игорь Кузин.