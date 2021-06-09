В выходные центры массовой вакцинации будут работать в 14 регионах Украины. Где их обустроят
- Автор:
- Алексей Ярмоленко
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Matt Allworth / Flickr
В выходные 12—13 июня центры массовой вакцинации от коронавируса будут работать в 14 регионах.
Об этом пишет пресс-служба МОЗ.
Там будут прививать тех, кто записался на вакцинацию через приложение «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения. Вакцинировать украинцев будут китайским препаратом CoronaVac.
Центры будут располагаться:
- во Львовской области — 8. Из них 3 — во Львове, по одному в Трускавце, Дрогобыче, Стрые и Червонограде;
- в Одесской области — 7. Из них 4 — в Одессе, по одному в Балте, Черноморске и Измаиле;
- в Полтавской области — 5. По одному в Полтаве, Кременчуге, Лубнах, Миргороде и Горишних Плавнях;
- в Херсонской области — 3 в Херсоне;
- в Черновицкой области — 2 в Черновцах;
- в Киевской области — 2 в Броварах и Белой Церкви;
- в Киеве — 1;
- в Тернопольской — 1 в Тернополе;
- в Ровенской области — 1 в Ровно;
- в Днепропетровской области — 1 в Днепре;
- в Хмельницкой области — 1 в Хмельницком;
- в Житомирской области — 1 в Житомире;
- в Черкасской области — 1 в Черкассах;
- в Донецкой области — 1 в Мариуполе.
«Работа таких центров позволяет значительно ускорить темпы вакцинации в стране и защитить от COVID-19 как можно больше украинцев. Мы видим, что с каждой неделей присоединяется все больше городов. Мы призываем местные власти в других регионах открывать новые центры, чтобы охватить еще больше людей», — отметил заместитель министра и главный санитарный врач Игорь Кузин.
- В мае в Украине открыли три больших центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через «Дію».
- Вскоре в Одессе решили открыть еще три больших центра вакцинации от коронавируса. Один центр откроют в Тернополе.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за государственные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.