В Киевской области откроют два центра массовой вакцинации населения от коронавируса
- Автор:
- Олег Панфилович
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Antonio Masiello / Contributor / Getty Images
В Киевской области в ближайшие выходные начнут работу центры массовой вакцинации населения от коронавируса.
Об этом сообщается на странице Киевской областной государственной администрации.
Центры массовой вакцинации откроют в Броварах и Белой Церкви, они будут работать в выходные дни. В них смогут получить прививки граждане, которые записались в лист ожидания вакцинации от COVID-19 в приложении или через сайт «Дія» или через контакт-центр Министерства здравоохранения.
«Вакцинация будет проводиться только для тех людей, кого предварительно пригласили телефонным звонком. Приоритет будет предоставляться людям пожилого возраста», — отметили в ОГА.
- В мае в Украине открыли три крупных центра вакцинации: в Киеве (на базе Международного выставочного центра), Львове (на базе стадиона «Арена Львов») и в Одессе (на базе Национального университета «Одесская юридическая академия»). В центрах вакцинируют тех, кто записался через приложение «Дія».
- Впоследствии в Одессе решили открыть еще три крупных центра вакцинации от коронавируса. Один центр откроют в Тернополе.
- Национальный план вакцинации от COVID-19 предусматривает, что всех украинцев привьют за бюджетные средства. Этот план состоит из пяти этапов. На последнем вакцинируют всех, кто не попадает в группы риска.
- С начала вакцинации две дозы вакцины от коронавируса в Украине получили 152 142 человека.