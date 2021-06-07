В Украине установили рекорд по вакцинации: за неделю привили 240,5 тысячи человек

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В Украине за неделю против коронавируса вакцинировали рекордное количество людей — с 31 мая по 6 июня были привиты 240 543 человека.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения.

По данным Минздрава, на прошлой неделе первой дозой вакцинировали 219 202 человека, второй — 21 341 человека.

Так только в воскресенье, 6 июня, против COVID-19 привили 24 860 человек, из них 24 406 — получили первую дозу вакцины, остальные — были полностью иммунизированы.

Всего с начала кампании по вакцинации сделали 1 388 124 прививки, 147 118 человек уже получили обе необходимые дозы вакцины против коронавируса.